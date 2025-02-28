Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris
Staffel 7Folge 5
Folge 5: Rückkehr

60 Min.Ab 12

Ein Schüler will sich vom Dach stürzen, kurz darauf wird seine Mutter tot aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass sie nicht seine Mutter war, ein DNA-Test ermittelt die leiblichen Eltern. Als er dort einzieht, ist die Stimmung jedoch gespannt.

