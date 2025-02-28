Profiling Paris
Folge 2: Abschied
62 Min.Ab 12
Als Camille und Ulysse in Sicherheit sind, kümmert Adèle sich um sie, doch es ist noch nicht vorbei. Argos greift Emma an und lässt Ulysse entführen. Chloé weiß nicht, wie sie auf Elikias Vorschlag, nach New York zu ziehen, reagieren soll.
