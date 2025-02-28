Profiling Paris
Folge 3: Verflucht
53 Min.Ab 12
In dieser Episode geht es um Margot Flaundre, welche spurlos verschwunden ist und vermisst wird. Adéle und Rocher ermitteln und treffen sich hierzu mit der paranoiden Tante der Vermissten. Diese berichtet von wilden Fluchgeschichten.
