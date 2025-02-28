Profiling Paris
Folge 5: Der innere Zwang
54 Min.Ab 12
Elodie Auclerc hat vor vier Jahren ihren Sohn verloren. Er wurde überfahren, doch der Fahrer konnte unerkannt vom Tatort verschwinden. Die Ermittler suchen die trauernde Frau und kommen dabei einem dunklen Geheimnis auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015