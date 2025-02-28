Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Blind

FilmRiseStaffel 9Folge 6
Blind

BlindJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 6: Blind

50 Min.Ab 12

Nach dem arglistigen Mord an der 15-jährigen Schülerin Emilie führt deren beste Freundin die Ermittler auf eine vielversprechende Spur. Sie war zur Tatzeit bei Emilie und wurde selbst bewusstlos geschlagen. Emilie wurden beide Augen entfernt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen