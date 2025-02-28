Profiling Paris
Folge 8: Koma
52 Min.Ab 12
Rocher hat seine Gehirnoperation zwar überlebt, liegt aber seitdem im Koma. Adèle erzählt ihm bei ihren Besuchen immer wieder von ihren aktuellen Ermittlungen, die überraschende Parallelen zu Rochers Vergangenheit zeigen.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015