Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Koma

FilmRiseStaffel 9Folge 8
Koma

KomaJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 8: Koma

52 Min.Ab 12

Rocher hat seine Gehirnoperation zwar überlebt, liegt aber seitdem im Koma. Adèle erzählt ihm bei ihren Besuchen immer wieder von ihren aktuellen Ermittlungen, die überraschende Parallelen zu Rochers Vergangenheit zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen