Profiling Paris
Folge 7: Fluchtinstinkt
56 Min.Ab 12
In einer Hütte im Wald werden zwei Leichen gefunden. Eine der Leichen ist schon seit einigen Jahren tot. Das andere Opfer dagegen ist erst vor Kurzem getötet und entsetzlich entstellt worden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
12
