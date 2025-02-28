Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 9Folge 7
Folge 7: Fluchtinstinkt

56 Min.Ab 12

In einer Hütte im Wald werden zwei Leichen gefunden. Eine der Leichen ist schon seit einigen Jahren tot. Das andere Opfer dagegen ist erst vor Kurzem getötet und entsetzlich entstellt worden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

