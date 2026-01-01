Profiling Paris
Folge 10: Vergrabene Geheimnisse
53 Min.Ab 12
Die Polizei ist davon überzeugt, dass eine junge Frau sich selbst getötet hat. Doch Rocher hat daran Zweifel. Er nimmt selber Ermittlungen auf und lüftet mit Adèle ein Familiengeheimnis. Dieses führt sie zu einem Verbrechen der Vergangenheit.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015