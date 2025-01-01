Zum Inhalt springenBarrierefrei
Claudia allein unter Männern

Folge 14: Claudia allein unter Männern

87 Min.Ab 12

Nackte Tatsachen, Altherren-Humor und Futterneid - Claudia muss ihren Mann stehen! Hubert zeigt, dass er noch viel mehr kann als nur Lieder aus der Neuen Deutschen Welle zu trällern – und erhält Standing Ovations.

