Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Heiße Flirts und große Emotionen

SAT.1Staffel 2014Folge 13vom 27.08.2014
Heiße Flirts und große Emotionen

Heiße Flirts und große EmotionenJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 13: Heiße Flirts und große Emotionen

72 Min.Folge vom 27.08.2014Ab 12

Zeit der Zärtlichkeit: Im PBB-Haus sorgen rührende persönliche Briefe und zärtliche Berührungen für kurzfristige Entspannung. Denn dann wird's wieder ernst. "Big Brother" verabschiedet eine weitere Bewohnerin – und sorgt damit für Liebeskummer.

Weitere Folgen in Staffel 2014

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen