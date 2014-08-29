Promi Big Brother
Folge 15: Finale 2014
141 Min.Folge vom 29.08.2014Ab 12
15 Tage lang haben die Promis gelitten, gekämpft, gelacht und geweint. Heute entscheidet sich, für wen sich der Kampf um den Pokal und die 100.000 Euro auszahlt.
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen