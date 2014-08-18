Dicke Luft im PBB HausJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Dicke Luft im PBB Haus
71 Min.Folge vom 18.08.2014Ab 12
Am dritten Tag im PBB herrscht Unzufriedenheit unter den Bewohnern. Janina ist an ihre Leidensgrenze gestoßen, Claudia versinkt in Selbstmitleid und Hubert versucht die Lage durch ein nettes Ständchen zu entspannen.
