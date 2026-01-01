Promi Big Brother
Folge 1: Der Einzug
151 Min.Ab 12
Promi Big Brother geht in die zweite Runde. Jochen Schropp begrüßt u.a. Claudia Effenberg, Ronald Schill, Hubert Kah, den Wendler und einen waschechten Prinzen. Bald werden die Plätze im Luxusbereich knapp. Welcher Bewohner wird als erstes in den Keller des Grauens einziehen?
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
