Promi Big Brother

Special: Jetzt wird abgerechnet

SAT.1Staffel 2015Folge 16vom 30.08.2015
Special: Jetzt wird abgerechnet

Promi Big Brother

Folge 16: Special: Jetzt wird abgerechnet

45 Min.Folge vom 30.08.2015Ab 16

Zwei Wochen lang verbrachten zwölf Prominente Zeit in der härtesten Herberge Deutschlands. Unmittelbar nach dem großen "Promi Big Brother"-Finale werden die Bewohner nun erstmals mit Szenen ihres Aufenthaltes im Haus des großen Bruders konfrontiert. Die Promis kommentieren ihre lustigsten gemeinsamen Momente, ihre größten Auseinandersetzungen und ihre härtesten Herausforderungen und beziehen erstmals nach dem Finale Stellung.

