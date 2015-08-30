Special: Jetzt wird abgerechnetJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 16: Special: Jetzt wird abgerechnet
45 Min.Folge vom 30.08.2015Ab 16
Zwei Wochen lang verbrachten zwölf Prominente Zeit in der härtesten Herberge Deutschlands. Unmittelbar nach dem großen "Promi Big Brother"-Finale werden die Bewohner nun erstmals mit Szenen ihres Aufenthaltes im Haus des großen Bruders konfrontiert. Die Promis kommentieren ihre lustigsten gemeinsamen Momente, ihre größten Auseinandersetzungen und ihre härtesten Herausforderungen und beziehen erstmals nach dem Finale Stellung.
Weitere Folgen in Staffel 2015
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen