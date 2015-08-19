Erste Liebeleien und NervenzusammenbrücheJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 6: Erste Liebeleien und Nervenzusammenbrüche
81 Min.Folge vom 19.08.2015Ab 12
Das Leben im Keller gibt Menowin den Rest. Wird er die Koffer packen und aussteigen? Auch Nina Kristin kommt an ihr Limit. Wie lange wird sie noch durchhalten? Es gibt aber auch Lichtblicke: Zwischen JJ und Daniel bahnt sich eine zarte Romanze an.
