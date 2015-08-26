Promi Big Brother
Folge 13: Jetzt gibt's Beef!
85 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 12
Nach 13 Tagen im Haus verhärten sich die Fronten immer mehr. Die BFF-Clique aus dem Luxus-Bereich lebt sich auseinander und Lästereien sorgen für schlechte Stimmung. Wer muss das Haus verlassen? Nino oder Nina Kristin? Im Studio liefern sich die beiden ein packendes Duell.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen