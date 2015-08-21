Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Die erste Entscheidung

SAT.1Staffel 2015Folge 8vom 21.08.2015
Die erste Entscheidung

Die erste EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 8: Die erste Entscheidung

175 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 12

Die Entscheidung ist gefallen: Als erster Bewohner muss Daniel Köllerer das Haus verlassen. Die Zuschauer straften seine Lästereien gegenüber Nina Kristin gnadenlos ab. JJ und Judith zeigten dagegen beim Duell vollen Körpereinsatz und erspielten für ihren jeweiligen Bereich einen sehr persönlichen Preis.

Weitere Folgen in Staffel 2015

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen