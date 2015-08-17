Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Verlorene Schamhaare und Geburtstagstränen

SAT.1Staffel 2015Folge 4vom 17.08.2015
Verlorene Schamhaare und Geburtstagstränen

Promi Big Brother

Folge 4: Verlorene Schamhaare und Geburtstagstränen

89 Min.Folge vom 17.08.2015Ab 12

Geburtstagskind Daniel heult Rotz und Wasser, weil ihm die Mitbewohner ein Ständchen singen und er seine Tochter vermisst. Wilfried will einfach nur noch schlafen und bei einer gewissen Blondine hat sich ein haariges Problem eingeschlichen.

