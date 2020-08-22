Tag 16: Drei Nacktblitzer am Stück - Emmy hat genug! Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 16: Tag 16: Drei Nacktblitzer am Stück - Emmy hat genug!
91 Min.Folge vom 22.08.2020Ab 12
Heute war ein anstrengender Tag für Emmy im Märchenschloss. Sätze wie "Man hat das ganze Würstchen gesehen" und "Es reicht mit euren Eiern" lassen wahrscheinlich schon ahnen, welche böse Überraschungen sie erwartet haben. Außerdem treten die Bewohner des Märchenschlosses gegen die des Märchenwaldes an - die Verlierer müssen sich gegenseitig nominieren.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen