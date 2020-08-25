Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 19: Ramin packt aus und Emmy steckt ein

SAT.1Staffel 2020Folge 19vom 25.08.2020
Tag 19: Ramin packt aus und Emmy steckt ein

Tag 19: Ramin packt aus und Emmy steckt ein Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 19: Tag 19: Ramin packt aus und Emmy steckt ein

95 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12

Wenige Tage vor dem Finale ist die Kluft zwischen den Bewohnern größer denn je. Werner überrascht mit harter Kritik an Emmy, die Ikke und Simone gerne aufgreifen und weiterspinnen. Nur Katy Bähm nimmt die Blondine noch in Schutz. Außerdem: In einer Aussprache gesteht Katy Ramin, dass er homophob wirke. Dieser enthüllt seinerseits eine Vergangenheit voller Schicksalsschläge. Die offene Nominierung spitzt die ohnehin angespannte Situation weiter zu.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen