Promi Big Brother

Tag 22: Das spektakuläre Finale 2020

SAT.1Staffel 2020Folge 22vom 28.08.2020
Tag 22: Das spektakuläre Finale 2020

Tag 22: Das spektakuläre Finale 2020Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 22: Tag 22: Das spektakuläre Finale 2020

193 Min.Folge vom 28.08.2020Ab 12

Große Emotionen im Finale von "Promi Big Brother" 2020! Die vier Finalisten Ikke, Werner, Mischa und Kathy geben in der letzten Live-Show ihr Bestes, um die Zuschauer für sich zu gewinnen. Doch es kann nur einen Sieger geben! Im Studio treffen alle Bewohner der Staffel erneut aufeinander, wo der Sieger der diesjährigen Staffel mit einer bewegenden Schlussrede zu Tränen rührt. Zu guter Letzt ist Big Brother dran: Wie immer hat er das letzte Wort und macht im Märchenland das Licht aus.

Weitere Folgen in Staffel 2020

