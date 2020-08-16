Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

SAT.1Staffel 2020Folge 10vom 16.08.2020
87 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12

Erst feiern die Bewohner eine anzügliche Party, dann folgt das große Geschrei: Die Bewohner im Märchenwald belauschen ein Gespräch von Simone und Ramin im Schloss. Dabei meinen sie, fiese Lästereien über sich gehört zu haben. Aus dem Missverständnis wird schnell ein Streit zwischen Simone und Katy, bei dem sogar Werner und Ikke zu schlichten versuchen. Das und mehr siehst du heute in der neuen Folge "Promi Big Brother".

