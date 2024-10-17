Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 11: Max Kruse packt aus, Elena Miras will einpacken

SAT.1Staffel 2024Folge 11vom 17.10.2024
Tag 11: Max Kruse packt aus, Elena Miras will einpacken

Tag 11: Max Kruse packt aus, Elena Miras will einpackenJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 11: Tag 11: Max Kruse packt aus, Elena Miras will einpacken

101 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Keine Privatsphäre: Big Brothers prominente Bewohner stehen zwei Wochen unter 24-stündiger Kamerabeobachtung - kein Geheimnis bleibt im Verborgenen. Tag für Tag werden die Promis mit sich selbst, den unterschiedlichsten Charakteren ihrer Mitbewohner und neuen Herausforderungen durch Big Brother konfrontiert. Der Sieger gewinnt 100.000 Euro. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die tägliche Live-Show aus Köln und präsentieren das Geschehen in Deutschlands prominentester WG.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen