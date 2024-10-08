Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 2: Kommt jetzt die Ex-kalation?

SAT.1Staffel 2024Folge 2vom 08.10.2024
Tag 2: Kommt jetzt die Ex-kalation?

Promi Big Brother

Folge 2: Tag 2: Kommt jetzt die Ex-kalation?

120 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12

Holt die Taschentücher raus! Verena Kerth wird emotional, als sie von ihrer Beziehung mit Marc Terenzi erzählt. Sein Alkohol-Problem hat nicht nur zum Ende einer Beziehung geführt, sondern auch ihre langjährige Freundschaft beendet. Bea Peters und Jochen Horst teilen ihre dramatischen Familiengeschichten. Elena Miras spricht ganz offen über ihre Depressionen und erklärt, wie es zum Rosenkrieg mit Mike Heiter kam. Und dann kriegen sich neben der Traurigkeit auch noch Matze und Bea in die Haare.

