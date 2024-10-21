Tag 15: Bangen um den SiegJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 15: Tag 15: Bangen um den Sieg
171 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Die Finalist:innen stoßen ausgelassen auf ihren Einzug ins Finale und die Verlobung von Leyla und Mike an. Was war die größte Herausforderung, die sie im Container meistern mussten? Wofür würden sie ihr Sieger-Geld ausgeben? Und wer erkämpft sich am Ende den heiß begehrten Titel und die 100.000 Euro?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen