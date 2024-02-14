Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis backen privat

Das Lieblingsrezept von Jochen Schropp

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 14.02.2024
Das Lieblingsrezept von Jochen Schropp

Folge 1: Das Lieblingsrezept von Jochen Schropp

46 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 6

Moderator Jochen Schropp zeigt in seiner Wahlheimat Berlin nicht nur seine private Seite, sondern präsentiert auch mit viel Improvisationstalent sein Lieblingsrezept von Backmeister Christian Hümbs: den Bienenstich 2.0. Mit seiner unverkennbar sympathischen Art backt sich der 45-Jährige sofort ins Herz und stellt bereits zu Beginn klar: Rezeptangaben sind ihm nicht wichtig. Ob ein aufwändiges Backwerk mit so einer Einstellung wohl mühelos gelingt?

