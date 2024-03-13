Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 5vom 13.03.2024
Folge 5: Das Lieblingsrezept des Viertplatzierten aus "Das große Promibacken 2024"

46 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 6

Der Promi, der heute seine heimischen Pforten öffnet, durfte seine Backkünste bereits in der diesjährigen Staffel von "Das große Promibacken" unter Beweis stellen. Gezaubert wird diesmal ein leckerer Velvet Cake mit karamellisierten Nüssen und einem französischen Dacquoise-Boden. Wessen Lieblingsrezept könnte das wohl sein?

SAT.1
