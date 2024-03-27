Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis backen privat

Osterspezial: Das Lieblingsrezept von Mathias Mester

SAT.1Staffel 4Folge 7vom 27.03.2024
43 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 6

Mathias Mester, neuerdings auch "Backmester" genannt, lädt zu sich nach Hause ein in seine Heimatstadt Coesfeld. Der Silbermedaillengewinner der Paralympischen Spiele backt einen fruchtig-sahnigen Osterkuchen und blickt auf seine sportliche Karriere zurück. Hat das "Große Promibacken 2024" womöglich einen Profikonditor aus ihm gemacht?

