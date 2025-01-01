Property Brothers - Gut beraten!
Ab 0
Ab 0
Property Brothers - Gut beraten!
Die Brüder Drew und Jonathan Scott nutzen ihr Fachwissen und ihre Ressourcen, um aufstrebenden Investor:innen in der Immobilienbranche zur Seite zu stehen. Statt selbst zu renovieren, konzentrieren sie sich darauf, strategische Entscheidungen zu treffen und wertvolle Ratschläge zu geben, um ihren Partner:innen zum Erfolg zu verhelfen. Mit ihrem umfangreichen Netzwerk von Profis und einem tiefen Verständnis für den Immobilienmarkt sind sie bereit, bei sämtlichen Herausforderungen zu unterstützen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Werden die Investor:innen bereit sein, auf die Ratschläge der Brüder zu hören?
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.