Property Brothers - Gut beraten!
Folge vom 14.11.2024: Ein verheerender Brand
44 Min.Folge vom 14.11.2024
Jonathan und Drew stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Auf der einen Seite ein überforderter Investor, der möglicherweise auf einer Goldmine sitzt, aber unsicher ist, wie er vorgehen soll. Auf der anderen Seite ein Paar, dass sich eine tolle Immobilie gesichert hat, aber nicht weiß, ob sie diese renovieren sollen, um den Wert für den Wiederverkauf oder die Mieteinnahmen zu steigern. Die Brüder müssen abwägen, wo ihr Wissen und ihre Unterstützung am meisten helfen können, während sie die Träume der Menschen, mit denen sie arbeiten, im Blick behalten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.