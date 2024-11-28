Property Brothers - Gut beraten!
Folge vom 28.11.2024: Schnäppchenjäger
45 Min.Folge vom 28.11.2024
Die Brüder stehen vor der Herausforderung, zwei interessante Vorschläge zu prüfen. Der erste dreht sich um ein Flipper-Paar, das mit einem schrumpfenden Budget und außergewöhnlichen Renovierungsplänen konfrontiert ist. Hier sind kreative Lösungen gefragt, um das Projekt zu einem Erfolg zu machen. Der zweite Vorschlag kommt von einer Familie in Los Angeles, die einen seltenen Fund entdeckt hat – eine Immobilie mit dem Potenzial für mehrere Einkommensquellen. Während die Brüder die Vor- und Nachteile beider Optionen abwägen, wird klar, dass jede Entscheidung ihren eigenen Reiz und ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt.
Genre:Heimwerken, Reality
