Property Brothers - Gut beraten!
Folge vom 05.12.2024: Beratungsresistent
41 Min.Folge vom 05.12.2024
Jonathan und Drew kommen einem erfahrenen Investor zur Hilfe, um sein vielversprechendes Garagenprojekt zum Abschluss zu bringen. Doch während sie auf wichtige Inspektionen warten, führt ihr Weg sie nach Venice Beach. Dort stehen sie vor einer spannenden Entscheidung: Sollen sie ein Doppelhaus von erfahrenen Flippern unterstützen oder das Traumprojekt eines 21-jährigen Neulings ins Visier nehmen?
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
