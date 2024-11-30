Property Brothers - Gut beraten!
Folge vom 30.11.2024: Auf ins Abenteuer
44 Min.Folge vom 30.11.2024
Die Theorie, dass Jonathan und Drew ein Siegerpferd erkennen, wenn sie eines sehen, wird auf die Probe gestellt, als sie vor der Wahl zwischen einer historischen Immobilie und einem vielversprechenden zweistöckigen Rohbau stehen. Beide Objekte haben ihren eigenen Reiz und Potenzial, doch der Weg zu ihrem neuen Traumprojekt ist alles andere als einfach. Während die historische Immobilie mit ihrem Charme und ihrer Geschichte verführt, lockt der Rohbau mit der Möglichkeit, etwas ganz Neues zu schaffen.
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
