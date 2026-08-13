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Quizmaster | Folge 28

ServusTVStaffel 10Folge 28vom 13.08.2026
Quizmaster | Folge 28

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Folge 28: Quizmaster | Folge 28

33 Min.Folge vom 13.08.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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