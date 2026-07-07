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Quizmaster

Quizmaster | Folge 50

ServusTVStaffel 10Folge 50vom 07.07.2026
Quizmaster | Folge 50

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Folge 50: Quizmaster | Folge 50

32 Min.Folge vom 07.07.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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