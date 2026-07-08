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Quizmaster

Quizmaster | Folge 51

ServusTVStaffel 10Folge 51vom 08.07.2026
Quizmaster | Folge 51

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Folge 51: Quizmaster | Folge 51

32 Min.Folge vom 08.07.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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