Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quizmaster

Quizmaster | Folge 56

ServusTVStaffel 10Folge 56vom 15.07.2026
Quizmaster | Folge 56

Quizmaster | Folge 56Jetzt kostenlos streamen

Quizmaster

Folge 56: Quizmaster | Folge 56

32 Min.Folge vom 15.07.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Quizmaster
ServusTV
Quizmaster

Quizmaster

Alle 3 Staffeln und Folgen