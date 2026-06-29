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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Wir übernachten in einem hohlen Baum

JoynStaffel 1Folge 2vom 29.06.2026
Wir übernachten in einem hohlen Baum

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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Folge 2: Wir übernachten in einem hohlen Baum

25 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

Am zweiten Tag finden wir in einem hohlen Baumstamm einen neuen Rückzugsort. Doch direkt daneben sehen wir die harte Realität: einen abgebrannten Platz, an dem vorher jemand gelebt hat. Zum ersten Mal bekommen wir eine warme Mahlzeit von der Obdachlosenhilfe, sammeln weiter Pfand und geraten in ein langes Gespräch mit einem Mann von der Straße. Dabei merken wir, dass das Leben draußen nicht nur hart, sondern auch gefährlich sein kann.

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