Wir übernachten in einem hohlen BaumJetzt kostenlos streamen
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 2: Wir übernachten in einem hohlen Baum
25 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Am zweiten Tag finden wir in einem hohlen Baumstamm einen neuen Rückzugsort. Doch direkt daneben sehen wir die harte Realität: einen abgebrannten Platz, an dem vorher jemand gelebt hat. Zum ersten Mal bekommen wir eine warme Mahlzeit von der Obdachlosenhilfe, sammeln weiter Pfand und geraten in ein langes Gespräch mit einem Mann von der Straße. Dabei merken wir, dass das Leben draußen nicht nur hart, sondern auch gefährlich sein kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH