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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Wir wurden von der POLIZEI erwischt

JoynStaffel 1Folge 3vom 02.07.2026
Wir wurden von der POLIZEI erwischt

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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Folge 3: Wir wurden von der POLIZEI erwischt

19 Min.Folge vom 02.07.2026

Am dritten Tag gibt es gleich zwei unerwartete Begegnungen: Wir treffen erstmals auf die Polizei und werden beim Containern erwischt. Wir sammeln weiter Pfand und haben am Ende genug zusammen, um unseren Schlafkomfort ein wenig zu verbessern. Außerdem bekommen wir Werkzeug in die Hand, der erste Schritt, um unseren Unterschlupf irgendwann ausbauen zu können.

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