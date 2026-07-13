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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Wir bauen ein MINI HAUS für OBDACHLOSE Menschen

JoynStaffel 1Folge 7vom 13.07.2026
Wir bauen ein MINI HAUS für OBDACHLOSE Menschen

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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Folge 7: Wir bauen ein MINI HAUS für OBDACHLOSE Menschen

27 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Während Johannes und Daniel noch auf den Straßen Kölns unterwegs sind, bauen wir parallel unser erstes Little Home. Mit viel Spaß und vollem Einsatz zeigen wir euch, wie so ein mobiler Schutzraum entsteht und wie ihr selbst einen bauen könnt. Am Ende hat das Haus ein Ziel: Es soll einer obdachlosen Person geschenkt werden.

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