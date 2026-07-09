Sein ZUHAUSE wurde ANGEZÜNDETJetzt kostenlos streamen
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 6: Sein ZUHAUSE wurde ANGEZÜNDET
22 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Der sechste Tag beginnt entspannt: gutes Wetter, ein ruhiges Frühstück. Wir entdecken die Therme als kleinen Wohlfühlort mitten im Alltag auf der Straße. Dann ein langes, intensives Gespräch mit einem Obdachlosen, das uns nachdenklich zurücklässt. Seine Geschichte gibt uns eine neue Perspektive auf unser Projekt und das, was wir hier wirklich erleben.
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH