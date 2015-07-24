Reef Docs - Die Inselklinik
Folge 10: Abschied von Hamish
43 Min.Folge vom 24.07.2015Ab 6
Die Asche von Sams verstorbenem Vater Hamish soll auf Hope Island verstreut werden. So lautete sein letzter Wille. Gus' Lieblingsschlange ist tot, beißt aber reflexartig noch einmal zu.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reef Docs - Die Inselklinik
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises