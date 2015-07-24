Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abschied von Hamish

Staffel 1Folge 10vom 24.07.2015
Folge 10: Abschied von Hamish

43 Min.Folge vom 24.07.2015Ab 6

Die Asche von Sams verstorbenem Vater Hamish soll auf Hope Island verstreut werden. So lautete sein letzter Wille. Gus' Lieblingsschlange ist tot, beißt aber reflexartig noch einmal zu.

Herzfrequenz
