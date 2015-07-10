Reef Docs - Die Inselklinik
Folge 6: Finanzspritzen
43 Min.Folge vom 10.07.2015Ab 6
Sam Stewart trifft sich erneut mit ihrem Ex-Mann in Melbourne. Andrew hat Sponsoren für ihre Forschungsarbeit gefunden. Dr. Rick schickt zwei lästige Touristinnen zur Schmetterlingsgrotte.
Genre:Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises