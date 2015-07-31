Reef Docs - Die Inselklinik
Folge 12: Schatzsuche
43 Min.Folge vom 31.07.2015Ab 6
Die junge Langstreckenschwimmerin Emma, die auf Hope Island trainiert, wird von einem Kajak überfahren. Sam und Gus müssen daher die Suche nach einem giftigen Riesentausendfüßler abbrechen.
Genre:Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises