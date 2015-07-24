Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reef Docs - Die Inselklinik

Vermisst

HerzfrequenzStaffel 1Folge 9vom 24.07.2015
Vermisst

VermisstJetzt kostenlos streamen

Reef Docs - Die Inselklinik

Folge 9: Vermisst

43 Min.Folge vom 24.07.2015Ab 6

David und Megan, Jacks Patentante, sind zu Besuch auf Hope Island. Die begeisterten Filmemacher drehen eine Unterwasser-Doku. Da hört Toby über Funk von einer führerlos dahintreibenden Yacht. Es ist das Boot, das David und Megan angemietet haben. Sofort machen sich alle zu Luft und zu Wasser auf die Suche nach den Freunden. Als es Nacht wird, müssen sie abbrechen. Heimlich und gegen alle Anweisungen wagen sich Toby und Jack noch einmal aufs Meer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Reef Docs - Die Inselklinik
Herzfrequenz
Reef Docs - Die Inselklinik

Reef Docs - Die Inselklinik

Alle 1 Staffeln und Folgen