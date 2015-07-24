Reef Docs - Die Inselklinik
Folge 9: Vermisst
43 Min.Folge vom 24.07.2015Ab 6
David und Megan, Jacks Patentante, sind zu Besuch auf Hope Island. Die begeisterten Filmemacher drehen eine Unterwasser-Doku. Da hört Toby über Funk von einer führerlos dahintreibenden Yacht. Es ist das Boot, das David und Megan angemietet haben. Sofort machen sich alle zu Luft und zu Wasser auf die Suche nach den Freunden. Als es Nacht wird, müssen sie abbrechen. Heimlich und gegen alle Anweisungen wagen sich Toby und Jack noch einmal aufs Meer.
Reef Docs - Die Inselklinik
Genre:Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises