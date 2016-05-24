Doku: Elite-Kletterer mit HöhenangstJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 5: Doku: Elite-Kletterer mit Höhenangst
21 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 12
Einer der stärksten Kletterer der Welt muss seine Höhenangst überwinden, um beim Bouldern Geschichte zu schreiben.
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Reel Rock
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Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 11: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen