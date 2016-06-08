Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reel Rock

Klettern: Die Rückkehr des James Pearson

Red Bull TVStaffel 2Folge 7vom 08.06.2016
Klettern: Die Rückkehr des James Pearson

Klettern: Die Rückkehr des James PearsonJetzt kostenlos streamen

Reel Rock

Folge 7: Klettern: Die Rückkehr des James Pearson

22 Min.Folge vom 08.06.2016Ab 12

Der Aufstieg und Fall des britischen Kletterers James Pearson hat in der Kletterwelt für viel Aufsehen gesorgt. Nun will er Wiedergutmachung schaffen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Reel Rock
Red Bull TV
Reel Rock

Reel Rock

Alle 8 Staffeln und Folgen