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Reel Rock

Doku: Das Erbe von Frauen in den Bergen

Red Bull TVStaffel 2Folge 9vom 21.06.2016
Doku: Das Erbe von Frauen in den Bergen

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Folge 9: Doku: Das Erbe von Frauen in den Bergen

22 Min.Folge vom 21.06.2016Ab 12

Claire Carter ist Kletterin und Autorin. In dieser Episode tritt sie in die Fußstapfen eines ihrer größten Idole.

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