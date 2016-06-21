Doku: Das Erbe von Frauen in den BergenJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 9: Doku: Das Erbe von Frauen in den Bergen
22 Min.Folge vom 21.06.2016Ab 12
Claire Carter ist Kletterin und Autorin. In dieser Episode tritt sie in die Fußstapfen eines ihrer größten Idole.
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Reel Rock
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-7, Season 9: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen