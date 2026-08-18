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Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen: Lignano I (Italien)

ORF1Staffel 1Folge 16vom 18.08.2026
Reiseckers Reisen: Lignano I (Italien)

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Reiseckers Reisen

Folge 16: Reiseckers Reisen: Lignano I (Italien)

24 Min.Folge vom 18.08.2026

Michael Reisecker reist mit seiner Brillenkamera nach Lignano Sabbiadoro, einem der beliebtesten Adria-Urlaubsorte der Österreicher. Dort trifft er auf "Auto-Schläfer" aus dem Pongau, einen Wiener Stammurlauber und jamaikanische Leichtathleten. Außerdem begegnet er einem beeindruckenden Sportlerpaar aus der Steiermark, einer Gruppe junger Innviertler und einer Familie aus Niederösterreich. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

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