Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Bad Ischl

ORF2Staffel 1Folge 12vom 17.03.2024
Reisezeit - Österreich: Bad Ischl

Reisezeit - Österreich: Bad IschlJetzt kostenlos streamen

Reisezeit

Folge 12: Reisezeit - Österreich: Bad Ischl

25 Min.Folge vom 17.03.2024

Sasa Schwarzjirg besucht die Kulturhauptstadt 2024 – Bad Ischl. Im Salzkammergut gelegen, war die Stadt schon für Kaiser Franz Joseph und seine Sisi etwas ganz Besonderes. Begann doch dort ihre große Liebe. Ein Besuch in der Kaiservilla und beim K&K Hoflieferanten und Zuckerbäckers Zauner lässt uns tief eintauchen in vergangene kaiserliche Zeiten. Hoch hinaus geht es mit der Katrin Bahn in einer sehr speziellen Gondel und in Hallstatt gibt es sehr spezielle Knochen im Beinhaus zu bewundern. Bildquelle: ORF/TV Friends

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Reisezeit
ORF2
Reisezeit

Reisezeit

Alle 1 Staffeln und Folgen