Reisezeit
Folge 12: Reisezeit - Österreich: Bad Ischl
25 Min.Folge vom 17.03.2024
Sasa Schwarzjirg besucht die Kulturhauptstadt 2024 – Bad Ischl. Im Salzkammergut gelegen, war die Stadt schon für Kaiser Franz Joseph und seine Sisi etwas ganz Besonderes. Begann doch dort ihre große Liebe. Ein Besuch in der Kaiservilla und beim K&K Hoflieferanten und Zuckerbäckers Zauner lässt uns tief eintauchen in vergangene kaiserliche Zeiten. Hoch hinaus geht es mit der Katrin Bahn in einer sehr speziellen Gondel und in Hallstatt gibt es sehr spezielle Knochen im Beinhaus zu bewundern. Bildquelle: ORF/TV Friends
